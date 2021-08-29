الكبير يبحث صعوبات وإشكاليات القانونية والمالية التي تُواجه المصرف الزراعي

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال)- عقد السيد محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الأحد، بمكتبه اجتماعًا ضم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الزراعي، وعدد من مديري إداراته، ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي.

هذا وتم خلال الاجتماع؛ مناقشة بعض الصعوبات والإشكاليات القانونية والمالية التي تُواجه المصرف الزراعي، وبحث إمكانية معالجتها والعمل على حلحلة بعض مشاكله القائمة مع بعض من المصارف التجارية. (وال) ف و/ ر ت

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