الرئاسي يبحث سُبل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فإن الاجتماع يأتي لمناقشة سُبل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق العمل الاقتصادي وفق خطط إستراتيجية مدروسة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تنويع مصادر الدخل، و توفير استثمارات متنوعة في العديد من القطاعات، لتجنيب الدولة، الاعتماد المطلق على النفط والغاز.

كما تم خلال الاجتماع، مراجعة المشروعات الاستثمارية القائمة، ودراسة مدى تحقيق جدواها الاقتصادية، واقتراح المشروعات الاستثمارية المستهدفة، وتقديم الدراسات اللازمة، لتنمية الاقتصاد الوطني، وفق المؤشرات الاقتصادية الوطنية والدولية، والعمل على استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص الوطني والأجنبي.

وشدّد رئيس المجلس على ضرورة تنفيذ زيارات ميدانية في كل مدن ليبيا من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، لمتابعة السوق المحلي ومدى انسياب السلع ومراقبة الأسعار ومستوى جودة الخدمات والوقوف على سير العمل بالمطاحن والمصانع المنتجة للسلع الغذائية.

