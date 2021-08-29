قرقاب يناقش مع السفير البريطاني آلية الاستفادة من التقنيات البريطانية في حماية الشبكة الالكترونية

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب اجتماعا مع السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هوبتون” .

نوقش خلاله أهمية التعاون المشترك بين الطرفين في جانب الاتصالات والتقنية وفتح آفاق جديدة للتطوير والاستثمار، وكذلك عودة الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات للعمل في ليبيا ومساهمتها في التخطيط الاستراتيجي والمشاريع المستقبلية.

كما تناول المجتمعون أيضا آلية التعاون مع الشركات البريطانية في مجال الأمن السبرياني وحماية الشبكة الالكترونية باستخدام تقنيات بريطانية حديثة.

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