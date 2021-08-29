اقتصاد

قرقاب يناقش مع السفير البريطاني آلية الاستفادة من التقنيات البريطانية في حماية الشبكة الالكترونية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب اجتماعا مع السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هوبتون” .

 نوقش خلاله أهمية التعاون المشترك بين الطرفين في جانب الاتصالات والتقنية وفتح آفاق جديدة للتطوير والاستثمار، وكذلك عودة الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات للعمل في ليبيا ومساهمتها في التخطيط الاستراتيجي والمشاريع المستقبلية.

كما تناول المجتمعون أيضا آلية التعاون مع الشركات البريطانية في مجال الأمن السبرياني وحماية الشبكة الالكترونية باستخدام تقنيات بريطانية حديثة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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  • ما يحدث هو محاولة الاوروبيين والبريطانيين ـ تحييد الحركة البحربة والجوية للمياه الاقليمية الليببية ـ وما يحدث من محاولة السيطرة عالاتصلات هي عمليات تجسس للصالح الصهيوني الايراني والباكستاني الشيعي فالخارج والذي يعمل لصالح لبنان واحزابهم الصليبية ـوويحاولون تشييع الشمال الافريقي وقرصنة السفن كما يحدث في اليمن وسوريا والعراق والبحرين ..خطر المد الشيعي التكفيري المدعوم من الاوروبيين

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