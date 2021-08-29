“المركزي” يبحث إشكالات المصرف الزراعي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصعوبات الإشكاليات القانونية والمالية التي تُواجه المصرف الزراعي.

جاء ذلك في اجتماع ضمّ الصديق الكبير مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام للمصرف الزراعي، حيث تم مناقشة سبل معالجة إشكاليات المصرف وحلحلة العوائق التي تُعيق عمله، وفق الحساب الرسمي للمصرف على موقع فيسبوك.

جدير بالذكر أن المصرف الزراعي يعاني من مشاكل تمويلية، بالإضافة إلى صعوبات في نظام المقاصة مع المصارف التجارية الأخرى، حيث يعاني عملاء المصرف من صعوبات في تحويل السيولة المالية عبر المصارف، وسط دعوات بإنقاذ المصرف الذي تأسس لدعم المزارعين والمربين.

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