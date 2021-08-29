المنفي يبحث مع  وزير الاقتصاد سُبل تحريك عجلة الاقتصاد

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الأحد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، لمناقشة سُبل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق العمل الاقتصادي وفق خطط إستراتيجية مدروسة.

هذا وتطرق الاجتماع إلى أهمية تنويع مصادر الدخل، وتوفير استثمارات متنوعة في العديد من القطاعات، لتجنيب الدولة، الاعتماد المطلق على النفط والغاز.

كما بحث مراجعة المشروعات الاستثمارية القائمة، ودراسة مدى تحقيق جدواها الاقتصادية، واقتراح المشروعات الاستثمارية المستهدفة، وتقديم الدراسات اللازمة لتنمية الاقتصاد الوطني، وفق المؤشرات الاقتصادية الوطنية والدولية، والعمل على استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص الوطني والأجنبي.

وشدد الرئيس على ضرورة تنفيذ زيارات ميدانية في كل مدن ليبيا من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، لمتابعة السوق المحلي ومدى انسياب السلع ومراقبة الأسعار ومستوى جودة الخدمات والوقوف على سير العمل بالمطاحن والمصانع المنتجة للسلع الغذائية. (وال) ف م/ ر ت

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