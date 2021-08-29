اقتصاد

طرابلس .. اجتماع تقابلي بين إدارات مؤسسة النفط

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اجتماع تقابلي بين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله، ومديري العموم ومديري الإدارات والمكاتب والمدير العام لفرع المؤسسة ببنغازي، إلى جانب عدد من الاستشاريين والقانونيين والفنيين بالمؤسسة.

وأشار صنع الله في بداية الاجتماع إلى أن المؤسسة تابعت الوضع الوبائي لكورونا، والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة مواقعها، إلى جانب التنسيق مع مصحة النفط ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض لتوفير اللقاحات.

وقال مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة خالد أبو خطوة، خلال الاجتماع، إن إدارته عملت على خلق تواصل دائم مع القنوات الصحية المختصة في ليبيا، مشيرًا إلى أن إدارته في تواصل دائم ومستمر مع الشركات النفطية والجهات والمراكز التابعة للمؤسسة، إلى جانب قيامها بجولات تفقدية لكل المواقع النفطية لضمان توفير كل مستلزمات الوقاية.

أبو خطوة عرض خلال الاجتماع البيانات الوبائية للعاملين في قطاع النفط، وفقاً للتقرير الصادر في 28 أغسطس والذي بيّن أن عدد الإصابات التراكمية بقطاع النفط بلغ 2337 إصابة، منها 336 حالة نشطة و1942 حالة شفاء، إلى جانب وفاة 59 حالة، فيما بلغ عدد المتحصلين على اللقاح 1416 شخصا.

كم تم خلال الاجتماع مناقشة نشاطات الإدارات التابعة للمؤسسة، وما يعترضها من عراقيل، إلى جانب استعراض المقترحات والخطط التدريبية، وقد أوضح المدير العام للموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبولعج أن إدارته وضعت عدة خطط لتطوير ورفع كفاءة المستخدمين بالقطاع، من خلال التنسيق مع بيوت الخبرة بعدة دول متقدمة منها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.

وأكد من جانبه عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة أبوالقاسم شنقير، على ضرورة العمل والتنسيق بين كل الإدارات المعنية بشكل متواصل ومستمر، والالتزام بحضور الاجتماعات الفنية من أجل تحقيق مستهدفات المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج.

يُشار إلى أن وزير النفط والغاز محمد عون قد وجّه خطاباً لصنع الله، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية يقضي بإيقاف صنع الله عن العمل، وإحالته للتحقيق وتكليف جاد الله العوكلي بمهامه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الطائرات الليبية عالمدرجات وفي الهناقر ـــ ومعظمهم انسرقوامن القطاع الخاص
    أليات النظافة والمعدا العسكرية خزناتها فارغة .. وتملء محركاتها بالزيت المغشوش المستورد ..
    ،اليات المطافيء تحتاج لتعبئة وقود وزيت نظيف محلي
    جررات المزارع تحتاج لتعبئة وقود وزيت نظيف محلي
    اليات الخدمات الانشائية لتعبئة وقود وزيت نظيف محلي
    زوارق حماية حرس السواحل الليبية والمروحيات لتعبئة وقود وزيت نظيف محلي ..!!!!
    يتم تصدير النفط حتى يتم تعديل النسبة لتعبئة الشئون المتعلقة بالدولة الليبية . ومنع استيراد مشتقات النفط لأي سبب من الاسباب.

    رد

  • الطائرات الليبية عالمدرجات وفي الهناقر ـــ ومعظمهم انسرقوامن القطاع الخاص
    أليات النظافة والمعدات العسكرية خزناتها فارغة .. وتملء محركاتها بالزيت المغشوش المستورد ..!!!
    ،اليات المطافيء تحتاج لتعبئة وقود وزيت نظيف محلي –
    جررات المزارع تحتاج لتعبئة وقود وزيت نظيف محلي –
    اليات الخدمات الانشائية لتعبئة وقود وزيت نظيف محلي –
    زوارق حماية حرس السواحل الليبية والمروحيات لتعبئة وقود وزيت نظيف محلي ..!!!!
    يتم إيقاف تصدير النفط حتى يتم تعديل النسبة لتعبئة الشئون المتعلقة بالدولة الليبية . ومنع استيراد مشتقات النفط لأي سبب من الاسباب.

    رد

  • فريقه المحنك والمتميز – تحية للشرفاء – محمد عون شخص متلون و مندس يضمر غير مايظهر وغير نظيف النية وفتان بين الاخوة حاقد وحسود على ما تم انجازه على أيدي الشرفاء فى قطاع النفط ومن توابع البائد يجب ابعاده عن وزارة النفط وعن أى منصب رفيع فى الدولة والعاقل يفهم مصطفى صنع الله وفريقه المحنك والمتميز بموسئسة النفط وشركاتها يجب ان ترفع لهم القبعة على ماأنجزوه فى أصعب فترة تمر بها ليبيا فتحشم على وجهك انت وازلامك ياعون وكفاك حقد على الشرفاء وتملق فالشمس لاتتغطى بالغربال…اللهم اقهر من أراد بلادنا بسوء ومسك ليبيا بالحبل المتين واكفيها العابثين والحاسدين والماكرين.اللهم اردد كيدهم في نحورهم، اللهم اطمس أعينهم عنها وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واهزمهم وأهلك أشياعهم. اللهم حصنها بحصنك الحصين، وأعزها بعزك واكفها شر الأشرار وكيد الفساق والدعار والسحار والمردة والمنافقين والمدعين والحاقدين والحاسدين والمغرورين والحاقدين في الليل والنهار.(اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم).(اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ).(اللَّهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ).(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم).(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)…..الخ

    رد