طرابلس .. اجتماع تقابلي بين إدارات مؤسسة النفط

عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اجتماع تقابلي بين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله، ومديري العموم ومديري الإدارات والمكاتب والمدير العام لفرع المؤسسة ببنغازي، إلى جانب عدد من الاستشاريين والقانونيين والفنيين بالمؤسسة.

وأشار صنع الله في بداية الاجتماع إلى أن المؤسسة تابعت الوضع الوبائي لكورونا، والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة مواقعها، إلى جانب التنسيق مع مصحة النفط ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض لتوفير اللقاحات.

وقال مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة خالد أبو خطوة، خلال الاجتماع، إن إدارته عملت على خلق تواصل دائم مع القنوات الصحية المختصة في ليبيا، مشيرًا إلى أن إدارته في تواصل دائم ومستمر مع الشركات النفطية والجهات والمراكز التابعة للمؤسسة، إلى جانب قيامها بجولات تفقدية لكل المواقع النفطية لضمان توفير كل مستلزمات الوقاية.

أبو خطوة عرض خلال الاجتماع البيانات الوبائية للعاملين في قطاع النفط، وفقاً للتقرير الصادر في 28 أغسطس والذي بيّن أن عدد الإصابات التراكمية بقطاع النفط بلغ 2337 إصابة، منها 336 حالة نشطة و1942 حالة شفاء، إلى جانب وفاة 59 حالة، فيما بلغ عدد المتحصلين على اللقاح 1416 شخصا.

كم تم خلال الاجتماع مناقشة نشاطات الإدارات التابعة للمؤسسة، وما يعترضها من عراقيل، إلى جانب استعراض المقترحات والخطط التدريبية، وقد أوضح المدير العام للموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبولعج أن إدارته وضعت عدة خطط لتطوير ورفع كفاءة المستخدمين بالقطاع، من خلال التنسيق مع بيوت الخبرة بعدة دول متقدمة منها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.

وأكد من جانبه عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة أبوالقاسم شنقير، على ضرورة العمل والتنسيق بين كل الإدارات المعنية بشكل متواصل ومستمر، والالتزام بحضور الاجتماعات الفنية من أجل تحقيق مستهدفات المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج.

يُشار إلى أن وزير النفط والغاز محمد عون قد وجّه خطاباً لصنع الله، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية يقضي بإيقاف صنع الله عن العمل، وإحالته للتحقيق وتكليف جاد الله العوكلي بمهامه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية