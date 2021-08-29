صنع الله يؤكد على أن المؤسسة الوطنية للنفط الداعم الرئيسي والوحيد لاقتصاد البلاد

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله” اليوم الأحد ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، والمدراء العموم ومدراء الإدارات وبعض المستشارين الماليين والقانونيين والفنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي.

تناول الاجتماع مناقشة نشاطات الإدارات المختلفة وأهم الصعوبات والمشاكل التي تعترض عملها في ظل عدم وجود ميزانيات معتمدة للمؤسسة وشركاتها، وكذلك المقترحات والخطط التدريبية للعاملين بالمؤسسة وشركاتها.

ومن جهته أكد “صنع الله” على أن المؤسسة الوطنية للنفط رغم كل الظروف كانت ولازالت وستكون دائماً السبب الرئيسي لوحدة ليبيا واستقرارها، وكذلك الداعم الرئيسي والوحيد لاقتصادها.

ومن جهة أخرى أوضح بأن المؤسسة قامت منذ بداية إنتشار الفيروس بمتابعة الوضع الوبائي لجائحة كورونا من خلال إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وكذلك العمل على تطبيق الإجراءات الإحترازية بكافة مواقعها سعيًا للحد منها وضمان سلامة كل العاملين في قطاع النفط، بالإضافة إلى أنها عملت على التنسيق مع مصحة النفط ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة والأمراض لتوفير اللقاحات للحد من انتشارها.

حيث تم إستعراض من قبل “خالد أبوخطوة” البيانات الوبائية للعاملين في قطاع النفط، وفقًا لنتائج التقرير الصادر في 28 أغسطس 2021، والذي أظهر أن الإصابات التراكمية على مستوى قطاع النفط وصلت إلي 2337 إصابة، الحالات النشطة 336 حالة، أما حالات الشفاء 1942، و 59 حالة وفاة، كما تم تسجيل 1416 متحصل على اللقاح، منوهًا على أن الإدارة تعمل على الرفع من مستوى السلامة بكل مقرات المؤسسة الوطنية للنفط.

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