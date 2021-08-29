اقتصاد

صنع الله يؤكد على أن المؤسسة الوطنية للنفط الداعم الرئيسي والوحيد لاقتصاد البلاد

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله” اليوم الأحد ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، والمدراء العموم ومدراء الإدارات وبعض المستشارين الماليين والقانونيين والفنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي.

تناول الاجتماع مناقشة نشاطات الإدارات المختلفة وأهم الصعوبات والمشاكل التي تعترض عملها في ظل عدم وجود ميزانيات معتمدة للمؤسسة وشركاتها، وكذلك المقترحات والخطط التدريبية للعاملين بالمؤسسة وشركاتها.

ومن جهته أكد “صنع الله” على أن المؤسسة الوطنية للنفط رغم كل الظروف كانت ولازالت وستكون دائماً السبب الرئيسي لوحدة ليبيا واستقرارها، وكذلك الداعم الرئيسي والوحيد لاقتصادها.

ومن جهة أخرى أوضح بأن المؤسسة قامت منذ بداية إنتشار الفيروس بمتابعة الوضع الوبائي لجائحة كورونا من خلال إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وكذلك العمل على تطبيق الإجراءات الإحترازية بكافة مواقعها سعيًا للحد منها وضمان سلامة كل العاملين في قطاع النفط، بالإضافة إلى أنها عملت على التنسيق مع مصحة النفط ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة والأمراض لتوفير اللقاحات للحد من انتشارها.

حيث تم إستعراض من قبل “خالد أبوخطوة” البيانات الوبائية للعاملين في قطاع النفط، وفقًا لنتائج التقرير الصادر في 28 أغسطس 2021، والذي أظهر أن الإصابات التراكمية على مستوى قطاع النفط وصلت إلي 2337 إصابة، الحالات النشطة 336 حالة، أما حالات الشفاء 1942، و 59 حالة وفاة، كما تم تسجيل 1416 متحصل على اللقاح، منوهًا على أن الإدارة تعمل على الرفع من مستوى السلامة بكل مقرات المؤسسة الوطنية للنفط.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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  • وأعزها بعزك تحية للشرفاء – محمد عون شخص متلون و مندس يضمر غير مايظهر وغير نظيف النية وفتان بين الاخوة حاقد وحسود على ما تم انجازه على أيدي الشرفاء فى قطاع النفط ومن توابع البائد يجب ابعاده عن وزارة النفط وعن أى منصب رفيع فى الدولة والعاقل يفهم مصطفى صنع الله وفريقه المحنك والمتميز بموسئسة النفط وشركاتها يجب ان ترفع لهم القبعة على ماأنجزوه فى أصعب فترة تمر بها ليبيا فتحشم على وجهك انت وازلامك ياعون وكفاك حقد على الشرفاء وتملق فالشمس لاتتغطى بالغربال…اللهم اقهر من أراد بلادنا بسوء ومسك ليبيا بالحبل المتين واكفيها العابثين والحاسدين والماكرين.اللهم اردد كيدهم في نحورهم، اللهم اطمس أعينهم عنها وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واهزمهم وأهلك أشياعهم. اللهم حصنها بحصنك الحصين، وأعزها بعزك واكفها شر الأشرار وكيد الفساق والدعار والسحار والمردة والمنافقين والمدعين والحاقدين والحاسدين والمغرورين والحاقدين في الليل والنهار.(اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم).(اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ).(اللَّهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ).(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم).(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)…..الخ

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