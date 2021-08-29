وصول بواخر حاويات وحبوب إلى ميناء الخمس

رجحت إدارة ميناء الخمس وصول عدد من السفن التجارية، محملة بحاويات بها سلع وبضائع متنوعة، وحبوب مستوردة لصالح القطاع الخاص.

وأظهرت بيانات إدارة مرفأ الخمس قرب وصول الباخرة أتنتلك، التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا، وعلى متنها 247 حاوية.

فيما وصلت إلى منطقة المخطاف الباخرة “سي هورسي”، التابعة للوكيل الملاحي شركة الأجنحة، وعلى متنها نحو 3 آلاف طن من حبوب البرسيم.

ووصلت قبل أيام السفينة “سيّ دوڤ”، التابعة للوكيل الملاحي “الأفق اللامع”، وعلى متنها 33 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

كما استقبل المرفأ السفينة “ڤيقا سكوربيو”، التابعة للوكيل الملاحي “البحرين”، وعلى متنها 337 حاوية بضائع وسلع متنوعة، إلى جانب وصول سفينةٍ أخرى تابعة للوكيل الملاحي “ليبيا”، وعلى متنها 130 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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