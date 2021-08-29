وزارة الاقتصادي تبحث سُبل تفعيل دور المرأة الليبية كشريك أساسي في عملية التنمية

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال)- عقد الفريق الاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية اليوم الأحد، اجتماعًا مصغرًا برئاسة مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الأحجل، وبحضور مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور عماد بحري.

هذا وتم خلال الاجتماع بحضور المهندس علي الهليب، وسيدة الأعمال الليبية إيمان صالح بن أحمد، مناقشة سُبل تفعيل دور المرأة الليبية كشريك أساسي في عملية التنمية.

كما تم خلال الاجتماع؛ تسليط الضوء على التحديات التي تجابه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة في ليبيا، وبحث الفرص والإمكانات المتاحة لمساهمة المستثمرات، وسيدات الأعمال الليبيات في العملية التنموية، وآليات التنمية وصورها ومجالاتها المتعددة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل؛ بتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، وذلك من خلال تقدير رئيس مجلس الوزراء لأهمية دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ودفع نحو تمكينها عن طريق وجودها في المراكز المتقدمة في مجالات الاستثمار، بما يحقق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتشجيع المرأة الليبية في برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر. (وال) ب خ/ ر ت

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