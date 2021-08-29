خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتجارة.. المنفي يشدد على ضرورة متابعة السوق المحلي ومدى انسياب السلع ومراقبة الأسعار

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الأحد، مع وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج”.

تناول الاجتماع مناقشة سُبل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وكذلك توسيع آفاق العمل الاقتصادي وفق خطط استراتيجية مدروسة، بالإضافة إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وتوفير استثمارات متنوعة في العديد من القطاعات لتجنيب الدولة الاعتماد المطلق على النفط والغاز.

ونوقش أيضاً مراجعة المشروعات الاستثمارية القائمة، وكذلك دراسة مدى تحقيق جدواها الاقتصادية، واقتراح المشروعات الاستثمارية المستهدفة وتقديم الدراسات اللازمة لتنمية الاقتصاد الوطني وفق المؤشرات الاقتصادية الوطنية والدولية، وأيضا العمل على استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص الوطني والأجنبي.

ومن جهته شدد “المنفي” على ضرورة تنفيذ زيارات ميدانية في كل مدن ليبيا من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لمتابعة السوق المحلي ومدى انسياب السلع ومراقبة الأسعار ومستوى جودة الخدمات، وكذلك الوقوف على سير العمل بالمطاحن والمصانع المنتجة للسلع الغذائية.

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