اقتصاد

الاستمرار في توزيع السيولة النقدية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن عدد من فروع المصارف التجارية عن توفر سيولة نقدية لعملائها، ومباشرتها في صرف الأموال لأصحاب الحسابات الجارية.

وباشرت إدارة الجمهورية فرع أبوهادي ببلدية سرت في توزيع السيولة النقدية، بسقف سحب قدره 2000 دينار، وهي القيمة ذاتها التي وفّرتها إدارة فرع الجمهوية شركة مليتة وفرع الميدان في طرابلس.

وأعلنت إدارة فرع مصرف التجاري الوطني في مدينة سرت، عن توفر السيولة النقدية بسقف سحب قدره 5000 دينار للفرد.

وبدأت فروع المصارف التجارية في مدينة سبها بتوزيع الأموال على عملائها، بعدما عزز مصرف ليبيا المركزي خزائن المصارف التجارية، الأسبوع الماضي، بقيمة مالية قدرها 60 مليون دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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