الاستمرار في توزيع السيولة النقدية

أعلن عدد من فروع المصارف التجارية عن توفر سيولة نقدية لعملائها، ومباشرتها في صرف الأموال لأصحاب الحسابات الجارية.

وباشرت إدارة الجمهورية فرع أبوهادي ببلدية سرت في توزيع السيولة النقدية، بسقف سحب قدره 2000 دينار، وهي القيمة ذاتها التي وفّرتها إدارة فرع الجمهوية شركة مليتة وفرع الميدان في طرابلس.

وأعلنت إدارة فرع مصرف التجاري الوطني في مدينة سرت، عن توفر السيولة النقدية بسقف سحب قدره 5000 دينار للفرد.

وبدأت فروع المصارف التجارية في مدينة سبها بتوزيع الأموال على عملائها، بعدما عزز مصرف ليبيا المركزي خزائن المصارف التجارية، الأسبوع الماضي، بقيمة مالية قدرها 60 مليون دينار.

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