“تيسلا” تخطط لتقديم خدمات الكهرباء لسكان ولاية تكساس

تقدمت شركة تيسلا بطلب إلى ولاية تكساس الأميركية لتقديم خدمات توليد الطاقة لصالح الولاية والمساهمة في تطوير الشبكة العامة.

وتضمن عرض تيسلا للولاية في مطلع الشهر الجاري خطة لبيع الكهرباء مباشرة لسكان الولاية.

وتأتي خطة الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية بعد إعلانها عن إنشاء بطاريات ضخمة تفوق قدرتها التخزينية 100 ميغا واط.

وكشفت تيسلا قبل أيام عن مشروعها الجديد الذي يحمل اسم ” تيسلا بوت ” من شأنه القيام بالمهام الخطيرة والمملة والمتكررة وفقا لتعبير المدير التنفيدي للشركة اليون ماسك الذي كشف عن ذلك في مؤتمر ” أ أي ” الأيام الماضية.

وتعمل شركة تسيلا منذ سنوات على صناعة السيارات الكهربائية وتهيمن على السوق الامريكية اذ حققت عائدات فاقت المليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.

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