الدبيبة يبحث مع نظيره الأردني ملف الديون القائمة المتراكمة على ليبيا في المجال الصحي

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد خلال زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية، مع رئيس الوزراء الأردني، وبحضور الوفد الوزاري المرافق لرئيس الحكومة وعدد من وزراء الحكومة الأردنية.

تناول اللقاء مناقشة ملف الديون القائمة المتراكمة على ليبيا في المجال الصحي التي لم يجري معالجتها وتسديدها منذ سنوات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة العليا الليبية الأردنية الثالث بالعاصمة طرابلس في الفترة القادمة بعد توقفها عن الاجتماع منذ العام 2009، وكذلك تكليف وزير الاقتصاد الأردني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة لتحديد موعداً للجنة وجدول أعمالها.

حيث تم التنسيق على إقامة معرض للمنتجات الأردنية في طرابلس، وعقد اجتماع لرجال الأعمال الليبيين والأردنيين على هامش المعرض، حيث تم الاتفاق على قيام وزيري التعليم العالي والتقني بزيارة إلى المملكة الأردنية لبحث التعاون في مجال التعليم والتدريب.

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