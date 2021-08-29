صنع الله يُتابع نشاط شركة نفوسة للعمليات النفطية

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال)- عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد، اجتماعًا ضم رئيس لجنة الملاك لشركة نفوسة، وكل من السادة رئيس مجلس الإدارة لشركة نفوسة، وعضو مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، بحضور عضو مجلس الإدارة جاد الله العوكلي، ومدير عام القانونية بالمؤسسة، ومدير عام المالية بالمؤسسة، ومدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة، ومدير الصيانة والمشاريع بالمؤسسة، مناقشة آخر المستجدات في صيانة وتأمين واستكمال واختبار البئر A4 .

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة نفوسة محمد جمال الدين، أن ما تم من أعمال صيانة واستكمال للبئر، والنتائج الجيدة التي تم تحقيقها من خلال الاختبارات الأولية، وقد كان ذلك بسواعد وطنية خالصة.

كما تم استعراض وضع الشركة بصفة عامة، والإجراءات الواجب اتخاذها بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط، لتمكين الشركة من وضع الاكتشاف لمنطقة التعاقد A47 على الإنتاج في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى استعراض الميزانية المطلوبة لتغطية تكلفة أعمال الصيانة للبئر. (وال) ب خ/ ر ت

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