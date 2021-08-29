صنع الله يبحث مع شركة نفوسة للعمليات النفطية المستجدات في صيانة وتأمين واختبار البئر A4

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الإدارة لشركة نفوسة للعمليات النفطية ومدير عام القانونية بالمؤسسة ومدير عام المالية ومدير إدارة الانتاج ومدير الصيانة والمشاريع .

تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات في صيانة وتأمين واستكمال واختبار البئر A4، حيث أوضح رئيس مجلس ادارة الشركة ما تم من أعمال صيانة واستكمال للبئر والنتائج الجيدة التي تم تحقيقها من خلال الاختبارات الاولية.

كما تم استعراض وضع الشركة بصفة عامة والاجراءات الواجب اتخاذها بالتنسيق مع الادارة القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط ، وذلك لتمكين الشركة من وضع الاكتشاف لمنطقة التعاقد A47 على الإنتاج في اقرب وقت ممكنة، بالإضافة إلى استعراض الميزانية المطلوبة لتغطية تكلفة أعمال الصيانة للبئر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية