اقتصاد

انطلاق الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة ليبيا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت صباح الأحد بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات اللجنة الاجتماعية برئاسة ليبيا، في إطار التحضير لانعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 108، مطلع سبتمبر المقبل.

وترأس الاجتماع مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة عزالدين مصدق، بحضور إدارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية برئاسة الوزراء وعدد من وكلاء الوزارات المعنية بالمجلس، ومندوبين عن الدول العربية الأعضاء بالجامعة، وأمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وعدد من المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة.

وطُرح خلال الاجتماع عدد من المقترحات ومشاريع قرارات حول المجالات الاجتماعية والتنموية وتطويرها بالدول العربية، وتمثلت في مشروع قرار إنشاء مجلس وزراء العرب المسؤولين على شؤون التعليم، ومشروع قرار اعتماد الاستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي، خلال الفترة 2022-2028، ومشروع قرار المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها ما بين الدول العربية، وكذلك الموافقة على تقارير وقرارات المجالس الوزارية ووزراء الشباب والرياضة، وأيضا مشروع قرار لحماية المرأة في القطاع غير الرسمي.

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قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هذه اسواء مؤامرة يحيكها للصهاينة العرب على ليبيا ،،، والاساس الغير مبني على الثقة فهو اساس باطل ،،، ليبيا تضررت من ثورات تونس وإرهاب القطري والاستنزاف المصري والتهريب السوداني والطمع الجزاءري والقصف الاماراتي والتدخلات الاجنبية ،،،
    ظعندما تخطوا ليبيا نحو مستقبل أفضل تجد الدول الحاقدة تحاول سحب ليبيا للخلف وتضع عليها الأثقال _ لانها بلد المليون حافظ لكتاب الله _ نسال الله أن ينتقم لليبيا من اي حاقدين وان يجعل ليبيا واهلها بلدا امنا بحفظ الله

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