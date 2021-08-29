انطلاق الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة ليبيا

انطلقت صباح الأحد بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات اللجنة الاجتماعية برئاسة ليبيا، في إطار التحضير لانعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 108، مطلع سبتمبر المقبل.

وترأس الاجتماع مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة عزالدين مصدق، بحضور إدارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية برئاسة الوزراء وعدد من وكلاء الوزارات المعنية بالمجلس، ومندوبين عن الدول العربية الأعضاء بالجامعة، وأمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وعدد من المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة.

وطُرح خلال الاجتماع عدد من المقترحات ومشاريع قرارات حول المجالات الاجتماعية والتنموية وتطويرها بالدول العربية، وتمثلت في مشروع قرار إنشاء مجلس وزراء العرب المسؤولين على شؤون التعليم، ومشروع قرار اعتماد الاستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي، خلال الفترة 2022-2028، ومشروع قرار المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها ما بين الدول العربية، وكذلك الموافقة على تقارير وقرارات المجالس الوزارية ووزراء الشباب والرياضة، وأيضا مشروع قرار لحماية المرأة في القطاع غير الرسمي.

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