اجتماع لمناقشة التشريعات الليبية بشأن قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية

عقد وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات ” نزيهة عاشور ” اليوم الأحد اجتماعاً، وبحضور مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث ” خالد دياب” ومدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة ومدير إدارة الرقابة على الأدوية والأغذية بهيئة الرقابة الادارية ومدير جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة إلى جانب مستشارين بالمركز الخبرة الفضائية والبحوث بوزارة العدل .

تناول الاجتماع مناقشة التشريعات الليبية بشأن مسألة وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والأضرار التي ينتج عنها، وكذلك تبعية هذه القضايا للجهات المكلفة التي يناط بها أمر تنفيذ القانون الليبي فيما يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الجوانب القضائية والأمنية والفنية وتحدياتها التي تواجه تطبيق القانون.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق بتقديم مقترح تشكيل لجنة علمية عليا تختص بمتابعة الأدوية والمواد المحظورة لوضع الأسس والخطوات العامة بإشراف وزارة العدل وعدد من الجهات ذات العلاقة.

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