عون يبحث مع الصناعة والمعادن إنشاء مجمع لصناعة الإسمنت بمنطقة بني وليد

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الأحد اجتماعاً، مع وزير الصناعة والمعادن “أحمد أبوهيسه” ، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الغد ومدير إدارة الإستثمار بها.

تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع إنشاء مجمع لصناعة الإسمنت بمنطقة بني وليدإنشاء مجمع لصناعة الإسمنت بمنطقة بني وليد، وتم مشاهدة عرضاً ضوئياً عن أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، مبيناً الإحتياج إلى الغاز الطبيعي كوقود لتوفير الطاقة الكهربائية لتشغيل الافران.

حيث تم التأكيد على أهمية هذا المشروع في توطين المنتجات التي يتم تصنيعها في ليبيا، وكذلك العمل على دعم هذه الصناعات تعزيزاً للاقتصاد الوطني، وأيضاً لخلق وظائف جديدة لاستيعاب الخرجين، كما أعربا عن تطلعاتهما بأن تكون شركة أبراج الغد من ضمن شركات توفير وتطوير صناعة الإسمنت في ليبيا بما فيها أسمنت أبار النفط.

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