اجتماع وكيلا وزارة الصناعة والمعادن لبحث تفعيل قطاع الصناعة بالمنطقة الشرقية

البيضاء 30 أغسطس 2021 (وال) _ عقد وكيل وزارة الصناعة و المعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية السيد (مصطفى السمو) ووكيل وزارة الصناعة لشؤون التعدين السيد (منصف الشلوي) اجتماعاً في مدينة البيضاء مع مراقبي الصناعة.

وناقش الاجتماع أهم ما يختص بقطاع الصناعة في المنطقة الشرقية، من تشغيل المصانع المتوقفة والرقابة على السلامة والرقابة على الجودة والرقابة على البيئة.

وكما بحث الاجتماع آليات تفعيل دور مراقبات الصناعة بالمنطقة الشرقية.

ويعتبر هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يجريها الوكيلان في المنطقة الشرقية، لبحث آليات تحريك قطاع الصناعة وحلحلة المشاكل التي تواجه القطاع. (وال _ البيضاء) م ب / ه ع

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