إعصار في الولايات المتحدة يدفع أسعار النفط للارتفاع

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الاثنين، بعد أن اجتاح إعصار “إيدا” القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات الأمريكية على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 73.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعدت أكثر من 11% الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أكثر قليلا من 10% الأسبوع الماضي.

وأفاد مكتب السلامة والإنفاذ البيئي، بأن شركات الطاقة أوقفت بحلول السبت الماضي 91% من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، بسبب اتجاه “إيدا” صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.

وقالت هيئة تنظيمية إن شركات النفط والغاز أخلت 290 منشأة بحرية ونقلت 11 سفينة حفر بعيدا عن طريق الخطر بحلول منتصف نهار السبت.

من جانبه أعلن المركز الوطني للأعاصير بأن “إيدا” ضرب الساحل بالقرب من بورت فورشون بولاية لويزيانا، مركز صناعة الطاقة البحرية في الخليج، في الساعة 11:55 صباحا بتوقيت وسط الولايات المتحدة (16:55 بتوقيت غرينتش)، أمس الأحد، بعد أن بات إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة.

