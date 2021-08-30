وزارة الصناعة والمعادن تبحث مشاكل القطاع الخاص في المنطقة الشرقية 

بنغازي 30 أغسطس 2021 (وال) _ بحث وكيل وزارة الصناعة لشؤون التعدين السيد (منصف الشلوي) مع وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية السيد (مصطفى السمو)، المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص في مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة لغرفة التجارة و الصناعة و الزراعة بنغازي السيد (عبدالمنعم السعيطي) ونائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة بالدولة الليبية السيد (صالح العبيدي) ومستشار عام الغرفة السيد (صالح العمروني) والمدير المالي للغرفة السيد (مهند السعيطي) والمدير التنفيذي لشركة الريان القابضة و التي تضم ( 37 ) شركة صناعية و تجارية السيد ( أحمد البيرة).

وتم خلال اللقاء الطلب من الغرفة والاتحاد المساهمة مع وزارة الصناعة والمعادن في وضع مقترحات وحلول مثلى من شأنها النهوض بالقطاع الخاص في ليبيا عموما.

وكما تم الإتفاق على عقد اجتماع قادم يتم خلاله إتخاذ إجراءات عملية تنفذ بشكل فوري، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر للقطاع الخاص مع وزارة الصناعة والمعادن ينظمه اتحاد عام غرف التجارة والصناعة و الزراعة. (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

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