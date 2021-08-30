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بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 30/08/2021

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 30 اغسطس 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.055 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.06 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.11 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.04 دينار

اليورو = 5.88 دينار

الجنية الإسترليني 6.95 دينار

الليرة التركية 0.59 دينار

الدينار التونسي 1.81 دينار

الجنية المصري 0.30 دينار

الدينار الأردني 7.05 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ211 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ246.16 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ281.3 دينار

كسر الفضة 2.4 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.52 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.48 “مصرف الوحدة” – 5.10 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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ليبيا نيوز

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