وزارة الصناعة تبحث معوقات عمل الشركة الوطنية للمطاحن 

بنغازي 30 أغسطس 2021 (وال) _ عقد وكيل الوزارة لشؤون التعدين السيد (منصف الشلوي) ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج و المناطق الصناعية السيد (مصطفى السمو) اجتماعا، مع رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للمطاحن بنغازي، والمدير العام و مدراء الإدارات بالشركة.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة، المختنقات التي تعيق سير عمل في تسع وحدات إقتصادية وتضم أربعة مصانع أعلاف وأربع مطاحن للدقيق ومصنع للمكرونه تبعيتها لشركة المطاحن الوطنية.

هذا وتم في الاجتماع التنسيق و الترتيب لمجموعة من الحلول المقترحة، وسيتم إصدا القرارات اللازمة بخصوص تنفيذها.

وإختتم الاجتماع، بالإتفاق على إجراء اجتماعات لاحقة مع وزارة الإقتصاد و التجارة لتحصيل المديونية الواجبة إتجاهم لصالح هذة الشركة، والشروع في البحث عن مستثمر جاد وحقيقي يكون شريكا للدولة. (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال