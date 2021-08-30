«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 30 اغسطس 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 30 اغسطس 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5193 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3337 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2249 دينار، والليرة التركية 0.5412 دينار، والدولار الكندي 3.5794 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.205 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2304 دينار، والدينار التونسي 1.6246 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5104 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 30 اغسطس 2021: