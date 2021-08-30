وزير الإسكان يؤكد من المنطقة الشرقية أن إجمالي المبالغ المخصصة للمشاريع بإقليم برقة 2 مليار

قال وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي” خلال مؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة ببنغازي: تم تخصيص لديوان الوزارة 171 مشروع لإقليم برقة بقيمة 71.283 مليون وجهاز تنفيذ المشروعات والإسكان والمرافق 69 مشروع بقيمة287.251 مليون وجهاز تنمية وتطوير المدن 300 مشروع بقيمة 250 مليون ووزارة المواصلات والأجهزة والمصالح التابعة لها 90 مشروع بقيمة 206.800 مليون وجهاز أجهزة وتطوير المراكز الإدارية 70 مشروع بقيمة 459 مليون .

وأضاف بالقول: أصدرت بعض القرارات وتخصيص مبالغ وفي طور التسييل مثل: مخصصات استكمال مشروع متعاقد عليه عدة قطاعات بقيمة 600 مليون وصندوق إعمار مدينة بنغازي ودرنة حوالي 750 مليون وجهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي بقيمة 250 مليون ، مؤكدا على أن إجمالي المبالغ المخصصة لإقليم برقة 2 مليار و604 مليون والمسيل منها والموجود في حسابات الأجهزة التنفيذية حوالي مليار و250 مليون و538 ألف ، وكذلك التي في طور التسييل إجمالي مليار و350 مليون ، مشيرا إلى أن نقطة الإنطلاق بداية شهر أكتوبر القادم .

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