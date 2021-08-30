ضمنها ضرورة فتح المقاصة وتوحيد المركزي..الأمم المتحدة ليبيا تحيل للكبير توصيات ومخاوف لجنة خبراء الاقتصاد الليبية

وجهت بعثة الأمم المتحدة مراسلة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أشارت من خلالها إلى توصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية التي تم اصدارها خلال اجتماعهم .

حيث أوصى الخبراء بتوحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفتح المقاصة وإلغاء كافة القيود الغير قانونية والإفصاح عن عملية المراجعة ووضع خطة واضحة لتخفيض سعر الصرف ووالافضاح عن حالة الاحتياطيات وأوجه استثمارات ومجموعة آخرى من التوصيات .

وقال منسق البعثة خلال المراسلة أنه سيرسل نسخة من التوصيات إلى مجموعة العمل الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء .

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