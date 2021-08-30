تاكيتة يكشف عن المشاريع التي سيتم إطلاقها في بنغازي

قال رئيس مجلس إدارة جهاز تطوير المراكز الإدارية ” إبراهيم تاكيتة ” خلال مؤتمر صحفي التي عقدته الحكومة بالمنطقة الشرقية يبلغ إجمالي المشروعات المعلن عن استئنافها والتي سيلت مخصصاتها بحسابات الجهاز إلى 70 مشروع بقيمة إجمالية قدرها 459.103 مليون وتستهدف بموجب هذه المبالغ المباشرة في مشروعات التعليم العالي بعدد 12 مشروع والتعليم العام وعددها 33 مشروع والرياضة 8 مشروعات قطاع الصحة 8 مشروعات وقطاع الشؤون الاجتماعية الذي يشمل تأهيل مركز المعاقين بمدينة بنغازي .
وأشار ” تاكيتة” إلى أن هذه المشروعات قد دخلت حيز التنفيذ بشكل كبير مع بداية الربع الأخير من هذا العام ، وذلك بداية شهر أكتوبر، وكذلك تم استلام المواقع وإعادة الاستئناف والحصر وسيتم المباشرة في التاريخ المحدد .
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