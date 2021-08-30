تاكيتة يكشف عن المشاريع التي سيتم إطلاقها في بنغازي

قال رئيس مجلس إدارة جهاز تطوير المراكز الإدارية ” إبراهيم تاكيتة ” خلال مؤتمر صحفي التي عقدته الحكومة بالمنطقة الشرقية يبلغ إجمالي المشروعات المعلن عن استئنافها والتي سيلت مخصصاتها بحسابات الجهاز إلى 70 مشروع بقيمة إجمالية قدرها 459.103 مليون وتستهدف بموجب هذه المبالغ المباشرة في مشروعات التعليم العالي بعدد 12 مشروع والتعليم العام وعددها 33 مشروع والرياضة 8 مشروعات قطاع الصحة 8 مشروعات وقطاع الشؤون الاجتماعية الذي يشمل تأهيل مركز المعاقين بمدينة بنغازي .

وأشار ” تاكيتة” إلى أن هذه المشروعات قد دخلت حيز التنفيذ بشكل كبير مع بداية الربع الأخير من هذا العام ، وذلك بداية شهر أكتوبر، وكذلك تم استلام المواقع وإعادة الاستئناف والحصر وسيتم المباشرة في التاريخ المحدد .

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