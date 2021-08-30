مسؤول بتجاري البيضاء: العكاري إنتحل صفة رئيس المصرف ..ومجلس الإدارة سيوجه خطاباً وابلاغ للجهات المختصة

قال مسؤول بالمصرف التجاري الوطني بمدينة البيضاء ، يوضح في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن السيد مصباح العكاري انتحل يوم أمس الأحد صفة رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني واجتمع مع بعض الإدارات بمقر المصرف بمدينة البيضاء ويقيم في فندق بمدينة البيضاء مستخدماً أموال المصرف دون صفة ووجه حق .

وأكد المصدر أن مدير عام المصرف و مجلس الادارة سيوجهون خطاباً وابلاغ الجهات المختصة بهذه الواقعة واخلاء المسؤولية من أية تصرفات من المدعو مصباح العكاري وفقاً لوصفه دون أي سند قانوني أبلغ به مجلس الإدارة .

ووفقاً للمصدر فإن عبد الوهاب المختار ومجلس إدارته هم الممثلين القانونيين للمصرف التجاري الوطني بالقانون وشهادة السجل التجاري .

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