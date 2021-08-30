وكيل الصناعة والمعادن يشدد بضرورة المحافظة على التوزيع العادل للمشاريع التنمية

عقد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية “مصطفى السمو” اجتماعاً، مع مجلس إدارة هيئة المناطق الصناعية ومديرها العام ورئيس ديوان المنطقة الشرقية في بنغازي.

تناول الاجتماع مناقشة التباحث حول عقود الاستثمار المبرمة سابقاً في جميع المناطق الصناعية، وكذلك مدى سلامتها من الجانب القانوني واوضاعها الضريبية، كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ بنود العقد وخاصة فيما يتعلق بسداد الأقساط من قبل المستثمرين، بالإضافة الأوضاع الوظيفية للموظفين التابعين للهيئة المصنفين والعقود وكيفية تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية .

ونوقش أيضاً إجراء مراجعة شاملة لبند الأصول الثابتة والمنقوله التابعة للهيئة والتي يتطلب توفير المستندات اللازمة لها لامكانية توثيقها لصالح الهيئة والدولة الليبية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات المتعلقه بمشروع الميزانية المقترحه من قبل الهيئه للعام 2021.

ومن جهته شدد الوكيل بضرورة الحفاظ على الانسجام في العمل بين مجلس الإدارة ومديرها العام والمحافظة على التوزيع العادل للمشاريع لخلق تنمية مكانية في كل المدن الليبية.

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