بني وليد.. “النفط والصناعة” تُخطّطان لإنشاء مصنع للإسمنت

ناقش وزير النفط والغاز محمد عون، مع وزير الصناعة أحمد أبوهيسة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة “أبراج الغد”، ومدير إدارة الاستثمار بها؛ إنشاء مشروع مجمع لصناعة الإسمنت بمدينة بني وليد.

وأكد الوزيران، أهمية المشروع في توطين المنتجات المصنعة في ليبيا، والعمل على دعمها؛ تعزيزًا للاقتصاد الوطني، لخلق وظائف جديدة، من شأنها استيعاب الخرجين.

كما أعربوا عن تطلعاتهم إلى أن تكون شركة “أبراج الغد” من ضمن شركات توفير وتطوير صناعة الإسمنت في ليبيا، بما في ذلك إسمنت آبار النفط.

ويأتي تعاون وزارة الصناعة والمعادن مع وزارة النفط والغاز، ضمن احتياج مشروع الإسمنت المقترح الغاز الطبيعي وقودًا لتوفير الطاقة الكهربائية؛ لتشغيل الأفران.

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