أسعار الذهب تتراجع عالمياً بعد هدوء مخاوف السوق

تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الاثنين، بعد أن هدأت مخاوف السوق بشأن سحب سريع لحوافز مطبقة لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة “رويترز” أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول، هدأ من مخاوف السوق ما تسبب في قلة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وهبط سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1813.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 27ر07 بتوقيت غرينتش، وشهدت الجلسة، في وقت سابق، صعود الذهب إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من أغسطس إلى 1822.92 دولار.

وفي سياقٍ ذي صلة، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1816.50 دولار، ولم يقدم باول أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول، لكنه قال إن “ذلك ربما يكون هذا العام”.

وأشار رئيس البنك المركزي الأمريكي أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة، وساعدت تصريحات باول في ارتفاع الذهب 1.4 في المئة، يوم الجمعة، بينما دفعت مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجع معدن الفضة 0.2% إلى 23.95 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1 % إلى 1006.76 دولار ، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 2409.10 دولار.

