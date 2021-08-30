المنفي يبحث مع العامة للكهرباء مدى إمكانية معالجة الخلل بالشبكة وبالإضافة إلى العمل على تقليل ساعات طرح الأحمال

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي”.

تناول الاجتماع مناقشة العراقيل التي تعيق عمل الشركة العامة للكهرباء، وكذلك مدى إمكانية معالجة الخلل والفقد بالشبكة والعمل على تقليل ساعات طرح الأحمال.

كما أطلع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الرئيس على مراحل الإنجاز بمحطات التوليد الجديدة التي يجري تنفيذها في مختلف المدن الليبية.

وفي الختام داعا “المنفي” الشركة العامة للكهرباء لبذل المزيد من الجهد حتى تستقر الشبكة وتدخل الوحدات الجديدة للخدمة نهاية العام الجاري والتخفيف على المواطنين.

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