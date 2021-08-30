ليبيا تترأس اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

ترأست ليبيا أعمال الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ومثّل الوفد الليبي كلٌّ من مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة عزالدين مبروك مصدق، بحضور إدارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية برئاسة الوزراء، وعددٍ من وكلاء الوزارات المعنية في إطار التحضير لانعقاد المجلس بدورته العادية 108، في الثاني من سبتمبر.

وناقشت الاجتماعات مشروع قرار إنشاء مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، ومشروع قرار اعتماد الاستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي خلال 2022 – 2028م.

يُشار إلى أن مجلس جامعة الدول العربية الاقتصادي والاجتماعي؛ منظمةٌ معنيةٌ بتحقيق النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء

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