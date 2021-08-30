وزير الإسكان والتعمير يناقش مع السفير الإيطالي تفعيل المشاريع المتوقفة بليبيا

عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوطنية ” أبوبكر الغاوي ” ، اليوم الاثنين 30 أغسطس لسنة 2021 م ، اجتماعا مع السفير الإيطالي لدى ليبيا ” جوزيبي بوتشينو” ، والوفد المرافق له ، لمناقشة العقود المبرمة مع الشركات الإيطالية والمشاريع المتوقفة ومن ضمنها محطة مصراته ومحطة الهضبة للصرف الصحي، وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة بمختلف المناطق بليبيا .

ومن جهته أكد الغاوي على تقديمه لكافة الدعم للشركات التي تمتلك مشاريع بليبيا وتوقفت ولم تستكمل أعمالها، وأنه تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة العقود وتقييمها بهدف التواصل مع جميع الشركات للعودة واستكمال أعمالها.

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