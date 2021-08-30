الكبير يناقش مع عدد من المصارف حل مشكلة السيولة

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير مع المديرين العامين لمصارف الجمهورية والصحارى والتجاري الوطني والوحدة وشمال إفريقيا، أوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية لتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة السيولة، والتزام المصارف التجارية بفتح كافة فروعها وتوفير السيولة فيها بشكل يومي .

وقال مصرف ليبيا المركزي، إنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض مشكلة المقاصة بين المصارف، وقيام بعض المصارف برفض الصكوك فيما بينها، والاتفاق على سرعة إنهاء هذه المشكلة ورفع كافة القيود الموضوعة من قبل المصارف خصوصاً بعد ارتفاع أرصدتها لدى مصرف ليبيا المركزي بشكل كبير، وقدرتها على الوفاء بطلبات عملائها من النقد الأجنبي .

وشدد الكبير من جهة أخرى على أهمية دور المصارف التجارية خلال المرحلة القادمة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة وإطلاق نشاط التمويل التأجيري وتمويل الأنشطة الصناعية .

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