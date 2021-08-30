تراجع المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في أغسطس

ذكرت شبكة CNBC الأميركية، أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو قد تراجعت بأكثر من المتوقع في أغسطس من مستوياتها القياسية المرتفعة، في يوليو، متضررة من هبوط حادّ للتفاؤل في فرنسا وهولندا.

وأضافت CNBC على موقعها الإلكتروني، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية الصادر اليوم قد تراجع إلى 117.5 في أغسطس، من مستواه القياسي المرتفع عند 119.0 في يوليو.

وتراجع التفاؤل في جميع القطاعات الرئيسية، ونزل في قطاع الصناعة إلى 13.7 من 14.5، وفي الخدمات إلى 16.8 من 18.9، وبين المستهلكين إلى -5.3 من -4.4.

وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين إلى 31.1 في أغسطس من 30.0 في يوليو، ولكنها تظل أقل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38.7 في 2001.

وأظهرت بيانات اليوم أن التضخم في ألمانيا تخطّى زيادة الأجور في الربع الثاني، إذ قلّصت ضغوط ارتفاع الأسعار بسبب التعافي الاقتصادي، واختناقات الإمدادات في قطاع الصناعة القوة الشرائية للمستهلكين.

وسجلت فرنسا أكبر هبوط للمعنويات الاقتصادية بواقع 4.5 نقطة تليها هولندا، كما اعترى الضعف المعنويات في إيطاليا وإسبانيا. أما في ألمانيا -التي تُعد أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- فقد تراجعت المعنويات طفيفاً بواقع 0.3%.

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