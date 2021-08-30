خلال اجتماعه مع مدراء المصارف التجارية.. الكبير يشدد بضرورة قبول الصكوك وعدم إرجاعها

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع المدراء العامون لمصارف ( الجمهورية – الصحارى – التجاري الوطني – الوحدة – شمال أفريقيا )، وبحضور مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد وفريق السيولة بالمركزي .

تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية لتنفيذ خطة المركزي لحل مشكلة السيولة؛ وكذلك إلتزام المصارف التجارية بفتح كافة فروعها وتوفير السيولة فيها بشكل يومي .

حيث تم استعراض مشكلة المقاصة بين المصارف، وكذلك قيام بعض المصارف برفض الصكوك فيما بينها ، كما تم الإتفاق على سرعة إنهاء هذه المشكلة ورفع كافة القيود الموضوعة من قبل المصارف خصوصاً بعد إرتفاع أرصدتها لدى المركزي بشكل كبير، وبالإضافة إلى قدرتها على الوفاء بطلبات عملائها من النقد الأجنبي، ومن جهته شدد المحافظ على المصارف التجارية في هذا الصدد بضرورة قبول الصكوك وعدم إرجاعها .

وأكد المحافظ على أهمية دور المصارف التجارية خلال المرحلة القادمة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، وكذلك إطلاق نشاط التمويل التأجيري وتمويل الأنشطة الصناعية .

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