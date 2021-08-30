مخاوف تونس من تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

تخشى السلطات في تونس من تعثر علاقتها مع صندوق النقد الدولي، الذي تقدم بدعم مالي خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020، بلغ 2.8 مليار دولار أميركي.

وتعود هذه المخاوف -حسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط- إلى ضبابية العلاقة بين تونس والصندوق بعد توقف المفاوضات التي أطلقتها حكومة المشيشي نهاية شهر مايو الماضي، وتعهدت خلالها بإجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي تمس خصوصاً منظومة الدعم وكتلة أجور القطاع العام.

وتأتي هذه التخوفات في ظل عدم التوافق لإعلان رئيس حكومة جديدة، بعد أكثر من شهر، وضمان طمأنة المؤسسات المالية المانحة حول برنامج اقتصادي واجتماعي واضح المعالم-حسب تقرير الصحيفة.

يُذكر أن المفاوضات تعطّلت في مرحلة أولى إثر مطالبة صندوق النقد بمشاركة الأطراف الاجتماعية، فيما تُقدّمه الحكومة من تعهدات غير أنها توقفت بالكامل بعد 25 يوليو الماضي، إثر قرار الرئيس التونسي إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان، واعتماد التدابير الاستثنائية في إدارة الشأن العام.

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