أبرز ما جاء في جلسة النواب اليوم بالإضافة إلى تعليق الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء

عقد مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس “فوزي النويري”.

تناولت الجلسة مناقشة استجواب الحكومة والطلب المقدم من الحكومة بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد.

حيث خلصت الجلسة على تشكيل لجنة من النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع القادم، وكذلك لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب.

بالإضافة إلى التواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة، ختاماً قد عُلقت الجلسة ليوم غدٍ الثلاثاء .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية