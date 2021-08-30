صنع الله يجتمع مع عضو المجلس البلدي البريقة لحلحلة المختنقات التي تعاني منها المنطقة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاثنين اجتماعا مع عضو المجلس البلدي بمنطقة البريقة “ناصر بو خمادة” .

نوقش خلاله موضوع دعم المؤسسة لمنطقة البريقة في حلحلة بعض المختنقات التي تعاني منها، حيث أوضح صنع الله بان المنطقة تمثل أحد أهم مناطق عمليات المؤسسة وهي تمثل عاصمة للصناعة النفطية في ليبيا.

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة ستواصل دعمها الكامل لها من خلال إدارة التنمية المستدامة، مؤكداً بأنها ستقوم بكل ما يلزم ووفق الإمكانيات المتوفرة في الوقت الحالي، نتيجة شح الميزانيات المالية، موضحاً في الوقت نفسه أنه بتوفر الموارد المالية اللازمة ستتمكن المؤسسة من تقديم الدعم بشكل أفضل، وسيصبح من الإمكان حل العديد من المختنقات وعلاجها بشكل اسرع.

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