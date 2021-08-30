الغبش: سيتم استئناف مشروع محطة الركاب بمطار بنينا خلال اسبوعين من الآن

قال مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي الغبش” خلال المؤتمر صحفي التي عقدته الحكومة بالمنطقة الشرقية بأن الجهاز قام من خلال الفرع والإدارات المختصة ومدراء المشاريع بكافة المناطق بالمنطقة الشرقية بوضع خطة تتضمن مجموعة من الأسس والمعايير وذلك لتحديد المشروعات المزمع تفعيلها من حيث فاعلية المقاولين ونسب الانجاز في المشروع وغيرها من الأسس ، فقد تم استلام وتفعيل المشروعات المبرم عقودها من قبل الحكومة المؤقتة بالسابق وعددها 62 مشروع وسيبدأ العمل بهذه المشاريع في منتصف شهر سبتمبر القادم .

وأضاف قائلا: تم اتمام التعاقد على مشاريع جديدة وعددها 4 مشاريع، بالإضافة إلى ذلك تم تفعيل العمل بمشروع مهم ذو طابع استراتيجي يتمثل في انشاء محطة الركاب بمطار بنينا الدولي، المبرم عقده مع شركة نينو الكورية وبمساندة أحد الشركات الوطنية القابضة وهي شركة الريان، الأن العمل جاري في هذا المشروع الحيوي لتوريد المنشأ الحديدي وقد وصلت نسبة الانجاز إلى ما يتجاوز 80% من قيمة المعدات ، ومزمع الانطلاقة الفعلية في هذا المشروع 15 سبتمبر القادم .

كما أشار إلى أنه هناك مشروع آخر جاري العمل فيه وهوا تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي الممتد ما بين اجدابيا إلى البريقة وقد تم استلامه من ضمن المشروعات المشار إليها، وكذلك بالنسبة للمشروعات التابعة لوزارة المواصلات عموما ما يخص مشروعات مصلحة المطارات فهي تدخل في نطاق الجانب التشغيلي وتخص توريد بعض أجهزة التفتيش العلمية وتوريد بعض المواد الأخرى إلى مطار بنينا وطبرق والكفرة وهذه التوريدات سيتم الشروع فيها قريبا باعتبار أنه تم تسييل المبلغ في حساب مصلحة المطارات وبخصوص التوزيع الجغرافي حاولنا أن يكون توزيع عادل بكافة المناطق فالمنطقة الشرقية كانت إجمالي التعاقدات 61 مليون دينار ، أما اجمالي التعاقدات بمنطقة الواحات 23 مليون وطبرق اجمالي التعاقدات بها 175 مليون ، أما منطقة بنغازي فإجمالي التعاقدات بها 18 مليون والجبل الأخضر كان الجمال 29 مليون وأخيراً منطقة المرج كانت إجمالي التعاقدات 28 مليون ، ما يضمن استئناف العمل بهذه المشروعات في شهر سبتمبر القادم.

وفي الختام أوضح بأن من المستهدف إعادة التوازن المالي لعدة تعاقدات ذات طابع استراتيجي، ومن ثم اعادة تفعيلها كمرحلة ثانية وأود التركيز على أن المشروع الأكثر استراتيجية لدى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الأن هوا استئناف العمل في مشروع محطة الركاب بمطار بنينا، وتم التوفيق وإقامة زيارة ميدانية بالأمس لموقع المشروع صحبة مدير الفرع ورئيس ديوان وزارة المواصلات كما سيتم استئناف العمل بالمشروع خلال أسبوعيين من الأن.

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