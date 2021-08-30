“المركزي” يبحث مشاكل القطاع المصرفي مع مديري المصارف التجارية

دعا المصرف المركزي المصارف التجارية لرفع القيود المفروضة على نظام المقاصة، والتوقف عن رفض الصكوك وإرجاعها فيما بينها، في ظل ارتفاع أرصدتها لدى مصرف ليبيا المركزي بشكل كبير، وقدرتها على الوفاء بطلبات عملائها من النقد الأجنبي.

جاء ذلك في لقاء جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رفقة عدد من مديري الإدارت مع مديري مصارف الجمهورية، الصحارى، التجاري الوطني، الوحدة، وشمال أفريقيا، وفق بيان المركزي علي حسابه الرسمي في الفيسبوك.

المركزي شدد على ضرورة التزام المصارف التجارية بفتح كافة فروعها، وتوفير السيولة فيها بشكل يومي؛ تنفيذاً لخطة مصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة السيولة والتي أتبثت نجاحها، على حدّ قول البيان.

في السياق نفسه أكد “الكبير” على أهمية دور المصارف التجارية خلال المرحلة القادمة، في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، وإطلاق نشاط التمويل التأجيري وتمويل الأنشطة الصناعية.

جدير بالذكر أن الحكومة قد أعلنت عن خطة تنموية بالشراكة مع مصرف ليبيا المركزي، لتمويل المشاريع ومنح القروض في إطار ترتيبات مالية غير معلنة، بعد فشل الحكومة في تمرير مشروع الموازنة العامة.

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