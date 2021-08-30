المنفي يبحث مع رئيس شركة الكهرباء الوضع العام للشركة

طرابلس 30 أغسطس 2021 (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، مع رئيس الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، الوضع العام للشركة، ونسب الإنجاز للمحطات التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى العراقيل التي تعيق عمل الشركة العامة للكهرباء، ومدى إمكانية معالجة الخلل والفقد بالشبكة، والعمل على تقليل ساعات طرح الأحمال.

وأطلع رئيس الشركة السيد الرئيس؛ على مراحل الإنجاز بمحطات التوليد الجديدة التي يجري تنفيذها في مختلف المدن الليبية.

وأثنى السيد الرئيس على مجهودات العاملين بالشركة، وخاصة في فصل الصيف، داعيًا إياهم لبذل المزيد حتى تستقر الشبكة، وتدخل الوحدات الجديدة للخدمة نهاية العام الجاري والتخفيف على المواطنين. (وال) ف م/ ر ت

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