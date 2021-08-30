صنع الله يتابع أعمال مشروع تركيب منظومات قياس التدفق بميناء السدرة النفطي

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الاثنين مع مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس “علي الساعدي” ومدير إدارة القياس “حامد التواتي” .

تم خلال الاجتماع متابعة الأعمال الفنية والهندسية لمشروع تركيب منظومات قياس التدفق المتكاملة الجاري تركيبها بميناء السدرة النفطي والتي تعمل بتقنية الموجات فوق الصوتية والتي تم إنهاء مرحلة اختبارات المصنع مؤخرا والشروع في الأعمال المدنية بالموقع، وقد تم الاتفاق بالعمل على تدشينها فور اكتمال الاختبارات الموقعية لهذه المنظومات.

حيث تعتبر هذه المنظومات المتطورة التي تم توريدها من خلال إدارة الهندسة بشركة الواحة للنفط من أحدث التقنيات المتكاملة وفق التصاميم والمواصفات الهندسية والفنية المطبقة والصادرة عن معهد البترول الامريكي في تعاون وثيق بين إدارة التفتيش وإدارة الهندسة بشركة الواحة هذا الي جانب منظومات قياس المستوي التي تعمل بتقنية الرادار المعتمدة حاليا في ميناء السدرة في قياس نقل الملكية وقياس المخزون.

وفي الختام أكد صنع الله على أن الإدارة العامة للتفتيش والقياس لها مرجعية تاريخية وتعمل منذ تأسيسها بحرفية ومهنية عالية مما أسهم في أن يكون لها الأثر الواضح في المحافظة على الثروة النفطية من خلال حرصها على تطبيق المعايير القياسية الدولية بتواصلها المباشر مع الشركات المشغلة والإدارات المختصة بالمؤسسة.

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