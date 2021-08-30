“صنع الله” يُكثّف لقاءاته الرسمية وسط تصاعد الخلاف مع وزارة النفط

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله “الموقوف عن عمله احتياطيا”، بقرار وزاري على أهمية التنمية المكانية المستدامة لمناطق الإنتاج النفطي.

جاء ذلك في لقاء جمع صنع الله مع عضو المجلس البلدي بالبريقة ناصر بو خمادة، في مقر المؤسسة بطرابلس، والذي جدد من خلاله التزام المؤسسة بحل المختنقات والمشاكل التي تُعاني منها منطقة البريقة، مشدداً على ضرورة توفير الميزانيات التي تُمكن المؤسسة من أداء واجبها المجتمعي بشكل أفضل.

يُذكر أن صنع الله كثّف لقاءاته الرسمية مؤخرًا مع مسؤولين وفاعلين في القطاع النفطي، بعد صدور قرار من وزير النفط والغاز محمد عون، بإيقافه عن العمل وإحالته للجنة تحقيق بعد تصاعد الخلاف بينهما على إدارة المؤسسة النفطية، في إشارة لرفضه الانصياع للقرار الذي اعتبره محاولة لزرع الفتنة داخل القطاع.

وكان عون قد دعا في وقت سابق إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في مراسلة بعث بها لرئاسة الوزراء، الأمر الذي لم تحسمه الحكومة التي أكد رئيسها اعتباره احتمال وارد عقب إعلانه عن استثمارات أجنبية ضخمة، لتطوير البنية التحتية للقطاع الذي يُمثّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بـعوائد مالية تُمثل 85% من قيمة الموازنة العامة.

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