وزارة المالية تسعى للحد من التهريب عبر نظام التتبّع الجمركي

بحث وزير المالية خالد المبروك آليات نظام التتبّع الجمركي خلال لقاء جمعه مع النائب العام الصديق الصور؛ لدعم مساعي الوزارة للحدّ من التهريب ومكافحة غسيل الأموال.

وقالت الوزارة في بيان لها على حسابها الرسمي على الفيسبوك: “إن اللقاء الذي عُقد في مكتب النائب العام بطرابلس، يأتي في إطار الشفافية والمحافظة على سير العمل بالمصلحة العامة والالتزام بتطبيق المعايير القانونية في عمل وزارة المالية والجهات التابعة لها، على حدّ وصفها”.

يُذكر أن وزارة المالية قد فعّلت في وقت سابق نظام التتبّع الإلكتروني للبضائع المُورّدة لليبيا؛ لضمان توفير المعلومة المُسبقة والدقيقة حول الشحنات المستوردة، الأمر الذي أثار جدلاً بين الموردين والتجار الذين رأوا فيه إجراءً إدارياً مرهقاً.

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