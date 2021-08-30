المنفي يتعهد لمربي المواشي بتوفير الأعلاف المدعومة بالتنسيق مع المركزي ووزارة الزراعة

طرابلس 30 أغسطس 2021 (وال)- تعهد رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي اليوم الإثنين، لمربي المواشي بتوفير الأعلاف المدعومة؛ بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة.

كما تعهد الرئيس المجلس بتحقيق التوزيع العادل لإعتمادات الأعلاف بين أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، ومنح الأولية للشركات الجادة في جلب الأعلاف، وضمان وصولها للمربين بسعر الدعم.

وشدد الرئيس المجلس على إلزام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية؛ بمتابعة هذه الشركات ومعاقبة كل من يُخالف ما جاء في هذا الاجتماع.

والتأكيد على مصرف ليبيا المركزي؛ بضرورة زيادة حصة الشركات الخاصة بجلب أعلاف المواشي، كما تم التأكيد على دعم أصحاب نشاطات الرعي وتربية المواشي، مما يسهم في انخفاض أسعار اللحوم، والتأكيد على مراقبات الاقتصاد بوضع التسعيرة ومتابعتها. (وال) ف م/ ر ت

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