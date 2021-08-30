ليبيا تترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب

ترأس مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة “عزالدين مصدق” اجتماع اللجنة الاقتصادية بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الإثنين، وذلك لإعتماد بنود أعمال اللجنة التي ستناقش في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدورته العادية 108 المزمع انعقاده يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 م على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب.

حيث استعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة العادية 107 للمجلس ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس 107 – 108 ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك مشاريع توصيات وقرارات اللجنة الاقتصادية والتي ستعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقرارها.

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