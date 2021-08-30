اجتماع حكومي مرتقب لبحث الخلاف بين قطبي الصناعة النفطية في ليبيا

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية كلّ من وزير النفط والغاز محمد عون، ووكيله لشؤون الإنتاج رفعت العبار، بالإضافة لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط “الموقوف احتياطيا” عن العمل مصطفى صنع الله، إلى عقد اجتماع مشترك برئاسة الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء، الأحد القادم.

وأرجعت الدعوى التي نُشرت على منصة “حكومتنا” الرسمية على الفيسبوك، سبب الاجتماع لمتابعة سير العمل بوزارة النفط والمؤسسات التابعة لها، والوقوف على المشاكل التي تواجهها.

دعوة يراها مراقبون محاولة حكومية لوضع حدّ للخلاف الحاد الذي نشأ بين وزارة النفط والغاز من جهة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط من جهة أخرى، والذي دفع الأخير لرفض قرار وزاري صادر بوقفه عن العمل وإحالته للجنة تحقيق.

يُذكر أن رئاسة الوزراء لم تستجب لمراسلة صادرة من وزير النفط والغاز في وقت سابق، بإعادة هيكلة المؤسسة النفطية وسط مساعي لتطوير البنية التحتية ورفع الإنتاج.

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