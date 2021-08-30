هيئة فزان الوطنية تصدر بياناً بشأن بياني الهيئة البرقاوية ومجلس إقليم طرابلس

أصدر “عبد المجيد سيف النصر” بيان هيئة فزان الوطنية بشأن بياني الهيئة البرقاوية ومجلس إقليم طرابلس .

وقال البيان: نتمنى أن تكون تلك البيانات تصب في وحدة التراب الليبي وليست مقدمات لتقسيم البلاد، وكذلك دعوتنا ترتكز على إعطاء الحقوق لأصحابها وإقامة العدالة بين الليبيين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

وأضاف البيان على أن فزان تاريخيا كانت ولازالت وستظل عنوانا لوحدة ليبيا جغرافيا وديمغرافيا، وكذلك نرفض التواجد الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله وصوره ومسمياته ولقد كان لفزان السبق في اجلاء قواعد المستعمر عن الأراضي الليبية قبل رحيلها من برقة وطرابلس بما يربو على عقدين من الزمن.

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